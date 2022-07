Energiefrage: Machtspiel um Putins Gas: Gazprom fordert Turbine für Nord Stream

Russlands Energieriese Gazprom will sich zur Zukunft der Energieversorgung in Deutschland und in anderen EU-Staaten nicht festlegen. Die Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 – der wichtigsten Leitung von Russland nach Deutschland – sollen zwar am Donnerstag abgeschlossen sein. Aber es fehlt eine wichtige Turbine, die Kanada lange wegen der Sanktionen nach Russlands Angriffskrieg zurückgehalten hat. In Russland erwartet niemand, dass sie bis zum letzten Wartungstag wieder eingebaut ist. Für die Gasversorgung in Deutschland und Europa hat das Folgen.