Energiekrise und Entlastungspakete: „Wäre Deutschland ein Unternehmen, würde es wohl direkt in der Pleite landen“

Ein E-Government-Flaggschiff wie FinanzOnline hört sich für deutsche Amtsstuben wohl nach Raketenwissenschaft an. Ist die Bundesrepublik in Sachen Digitalisierung ein hoffnungsloser Fall?

Wäre Deutschland ein Unternehmen, würde es mit seinen Reaktionszeiten wohl direkt in der Pleite landen. In einer Welt, die so schnelllebig ist, und in der immer neue Krisen zu bewältigen sind, muss man den Grund für diese Verzögerungen sehr genau analysieren. Dass es auch in Deutschland Wege zur Beschleunigung gibt, zeigen ja die Genehmigungen der LNG-Terminals in der Nordsee.