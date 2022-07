Entlastungspaket Neun-Euro-Ticket: Das ernüchternde Ergebnis des Massen-Experiments

Womit wir beim Ergebnis des Massen-Experiments wären. Das Neun-Euro-Ticket hat viele Menschen in Deutschland dazu gebracht, in den Zug zu steigen. Für eine Tagestour in die nächste Stadt oder an den See, für eine Wochenendfahrt zu Freunden oder zum Wandern in die Berge – ein staatlich subventionierter Kurzurlaub eben. Aber das Ticket hat die Bewegungsroutinen der Menschen strukturell kaum verändert. Viel mehr Zug, kaum weniger Auto – das ist die ernüchternde Zwischenbilanz.