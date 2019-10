Ex-Unionsfraktionschef Merz mahnt CDU zu Härte bei Grundrente

Der Klimawandel sei „ein ernsthaftes, ein großes, ein wirklich großes Problem“, sagte Merz. Es könne aber von Deutschland nicht alleine gelöst werden. Zudem müsse Deutschland technologieoffen bleiben: „Und dann dürfen wir uns nicht zu früh festlegen auf eine einzige Technologie.“ Merz bedauerte, dass von einem „Dieselskandal“ gesprochen werde: Vielmehr gebe es einen Betrugsskandal. An den CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gerichtet sagte er: „Wir müssen wieder in der Lage sein, Begriffe in der politischen Debatte in Deutschland zu prägen. Unter (Ex-Generalsekretär) Heiner Geißler wäre es nie möglich gewesen, dass uns die politische Konkurrenz in dieser Art und Weise die politische Rhetorik abnimmt.“