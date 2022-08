Fachkräftemangel IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt zum vierten Mal in Folge

Dass die Komponente Arbeitslosigkeit mit 98,1 Punkten (plus 0,1 im Vergleich zum Juli) weiter unter der 100er-Marke liegt, führt IAB-Forscher Weber vor allem auf den statistischen Effekt der Ukraine-Flüchtlinge zurück. Diese Personen werden nunmehr in der Grundsicherung geführt und tauchen damit auch in der Arbeitslosenstatistik auf.