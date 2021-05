Dieser Politikmix hat anerkanntermaßen die ökonomischen Konsequenzen der Pandemie gelindert, zumindest nach heutigem Stand. Teile der Wirtschaft waren von der Pandemie so gut wie gar nicht betroffen, andere haben sogar gewonnen – man denke an die Bauwirtschaft. Viele Menschen haben die Zeit des Stillstandes genutzt, in ihre Immobilien zu investieren oder sie zu sanieren. Man kann zudem jetzt schon beobachten, dass sich die Wirtschaft erholt. Lieferketten stabilisieren sich, Dienstleistungsunternehmen gehen wieder zur Tagesordnung über, sogar in Biergärten wurden schon wieder Gäste gesehen. Außerdem wird nun ein baldiger und langanhaltender Aufschwung erwartet. Das ist genauso dringend erforderlich wie erfreulich.