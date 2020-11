Nun waren die Autoproduzenten schon immer sehr erfolgreich darin, der Bundesregierung Privilegien abzuringen. Regelmäßig reicht der Hinweis auf die hohe Anzahl an Arbeitsplätzen, die der Automobilbau in Deutschland schafft, um Umweltauflagen zu minimieren oder Konjunkturhilfen zu maximieren. In diesem Fall ist es aber so, dass es noch nicht einmal irgendwelcher Überzeugungsarbeit bedurft hätte. Der Gestaltungswille der Regierung war offenbar so groß, dass man der Automobilindustrie das Geld aufdrängte.