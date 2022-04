Idealerweise sind diese Märkte in dem Sinne unabhängig voneinander, dass der Ausfall eines Partners nicht zeitgleich mit dem Wegbrechen der anderen stattfindet. Spätestens seit den Engpässen in der Versorgung mit medizinischen Masken, Schutzanzügen und Geräten im Zuge der Corona-Pandemie ist dies offenbar geworden, wobei es wegen der weltweiten Gleichzeitigkeit der Krise in diesem Fall selbst bei bestmöglicher Diversifikation vermutlich zu Versorgungsengpässen gekommen wäre. Dies ist aber nicht immer so.