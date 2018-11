Friedrich Merz' Ehrenamt Was macht eigentlich ein Brexit-Beauftragter?

Merz konterte daraufhin im Deutschlandfunk im September: „Dies ist weder eine parteipolitische Aufgabe noch ist es irgendeine Aufgabe, die mich zurück in die aktive Politik befördern soll, sondern dies ist ganz einfach nur aus meinem staatsbürgerlichen Grundverständnis heraus, die Antwort auf eine Bitte der Landesregierung, ob ich ihr helfen kann, diese beiden Themen, Brexit und transatlantische Beziehungen, zu bewältigen und ein bisschen zu verbessern.“



Nach seiner einige Wochen später erfolgten Ankündigung für den CDU-Vorsitz zu kandidieren, also doch in die Politik zurückzukehren, hat Merz sein Ehrenamt als Brexit-Beauftragter nicht aufgegeben. Nach Angaben eines Sprechers der Düsseldorfer Staatskanzlei kommt Merz seiner Aufgabe „kontinuierlich nach, unter anderem in Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten, dem Minister der Finanzen, dem Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, dem Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, mit dem Chef der Staatskanzlei sowie mit dem Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales.“ Dazu gehörten „auch die Wahrnehmung von Veranstaltungen mit Bezug zum Aufgabenbereich, etwa ein Workshop des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, sowie Gespräche der Staatskanzlei mit Wirtschaftsvertretern.“ Konkretere Angaben, etwa eine Liste von Terminen, liefert die Pressestelle der Landesregierung nicht. Die angehängte Pressemitteilung ist diejenige über Merz‘ Berufung vom November 2017.