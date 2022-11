Gas- und Strompreisbremse: Der Helferstaat und seine Krise(n)

Stattdessen hat die Bundesregierung in den vergangenen Monaten mittlerweile so viele Entlastungsoptionen gezogen und Auszahlungswege ausprobiert, dass man selbst als professioneller Beobachter Schwierigkeiten hat, noch auf der Höhe zu bleiben. Nun werden nach der heroischen Hauruck-Aktion der Gaspreiskommission unter erneutem Hochdruck zwei Gas- und Strompreisbremsen samt Gewinnabschöpfung konstruiert, die mehr von Raketenwissenschaft haben als allen Beteiligten lieb sein kann. Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Stimmt schon. Aber ein Staat, der nicht halbwegs agil und digital agieren kann, gerade in Zeiten der Not, der delegitimiert sich nicht zuletzt selbst. Ganz ohne Not.



