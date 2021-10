Gastbeitrag Großstadtprobleme statt Gendersterne: Wie sich die Union aufstellen muss

Nach der Bundestagswahl stellen sich viele Mitglieder in CDU und CSU die Frage: Welche Fehler haben wir gemacht? Und was ist für die neue Aufstellung zu tun? Damit der Aufbruch gelingt, kommt es allerdings nicht nur auf nüchterne Inhalte an – sondern vor allem auch darauf, das Lebensgefühl der Menschen zu treffen. Dass es im Osten anders ist als im Westen, dass es in Bayern anders adressiert werden muss als an der Nordsee, ist keine Überraschung. Was in unserer Analyse bisher aber fehlt ist die einfache, aber entscheidende Erkenntnis: In den Städten unterscheidet sich das Lebensgefühl erheblich von dem auf dem Land. Dass die Union darauf eine Antwort finden muss, macht das Ergebnis der Bundestagswahl schmerzlich deutlich.