Löst der Staat die Probleme denn besser? Dass zu wenig gebaut wird, liegt doch auch an einer nur schlecht funktionierenden Verwaltung.

Es stimmt, es hätte mehr sozialen Wohnungsbau geben müssen, aber zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört neben Wasserversorgung, Müllabfuhr, Krankenhäusern unter anderem auch das Wohnen. Es kann nicht sein, dass die Obdachlosigkeit zunimmt, weil sich Menschen Wohnen nicht mehr leisten können. Das heißt auch, Wohnraum muss öffentlich verantwortet werden oder – wenn nötig – sich im öffentlichen Eigentum befinden wie in Österreich. Deshalb erscheint es mir in Ausnahmefällen angebracht, diesen Weg zu gehen.