Volksbegehren zu Enteignungen Das Milliardenspiel

Laut Bundesverfassungsgericht darf der Staat den Besitzern enteigneten Vermögens weniger als den Verkehrswert zahlen. Ein aktuelles Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags will sich für die Vergesellschaftungen nicht festlegen: Es sei umstritten, ob die Entschädigung an die Höhe des Verkehrswertes gebunden sei. Nach einer Ansicht müsse die Entschädigung einen „äquivalenten Ausgleich“ vorsehen, also wohl eine Zahlung in Höhe des Verkehrswertes.