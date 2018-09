Große Koalition Lobbyisten fordern Lobbyregister

So sehen 55 Prozent der Befragten die Politik der Regierung im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik als sehr schlecht an. Nicht viel besser sieht es bei der Wirtschaftspolitik aus, die von 53 Prozent als schlecht beurteilt wird. Das Ergebnis ist auch deshalb überraschend, weil die CDU mit Peter Altmaier seit langer Zeit wieder den Wirtschaftsminister stellt und noch immer 45 Prozent der Befragten der Partei in diesem Bereich die größte Kompetenz beimessen.