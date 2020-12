Großer Vergleich Der Erfolg dieser Länder zeigt Deutschlands große Schwäche in der Krise

Was genau ist das Geheimnis der Länder, die aus wirtschaftlicher Sicht gut durch die Pandemie kommen? Das WEF definiert dafür vier Hauptfaktoren. Einer davon ist, wenig überraschend, das Gesundheitssystem. Hier betrachtet das WEF nicht allein die Anzahl an Krankenhäusern, Ärzten und Betten, sondern auch deren Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Stark schneiden dabei vor allem Korea, Taiwan oder Singapur ab. Die asiatischen Länder machten bereits in der Vergangenheit Erfahrungen mit Epidemien wie SARS oder MERS. Auch die Forschungskapazitäten spielen auf dem Weg durch die Pandemie eine wichtige Rolle. Also die Möglichkeit, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln und einzusetzen. Jene Länder, die Gesundheitspolitik mit finanz- und sozialpolitischen Maßnahmen kombinieren, zeigen sich in der Pandemie ebenfalls stärker.