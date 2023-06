Haushaltsstreit in der Ampel: Auge um Auge, Zahl um Zahl

Top-down kehrte die Machtverhältnisse um. Ministerinnen und Minister müssen jetzt dem Kassenwart etwas abverhandeln. Sie sind die Bittsteller, nicht umgekehrt. Dass nun der Kanzler gemeinsam mit Lindner Etatgespräche führen muss, offenbart, dass Lindners Autorität direkt angegriffen wird, wenn nicht sogar schon ziemlich beschädigt ist. Es sei an Robert Habecks Brief an den „sehr geehrten Kollegen“ vom Mitte Februar erinnert, in dem der Wirtschaftsminister die Eckwerte bereits „so nicht akzeptieren“ wollte. Das war schon äußert ungewöhnlich, aber nur eine Aufwärmübung. Jetzt beginnt das Elfmeterschießen.