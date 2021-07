Hochwasserkatastrophe Auf die Flut folgt jetzt das lange Warten

Diese Soforthilfen sollen die drängendste Not lindern. Es sei ihr Ziel, „dass das Geld schnell zu den Menschen kommt“, sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits am Dienstag bei einem Besuch in Bad Münstereifel. „Ich hoffe, dass das eine Sache von Tagen ist.“



Doch auf die betroffenen Regionen und ihre Einwohner wartet ein Wiederaufbau, der Jahre in Anspruch nehmen und nach allen bisher getroffenen, vorläufigen Schätzungen Milliarden kosten wird. Allein die Deutsche Bahn taxiert die Schäden an ihrer Infrastruktur auf rund 1,3 Milliarden Euro. Womöglich ist es am Ende ohnehin weniger eine Frage des mobilisierbaren Geldes als der Geduld. Das legt jedenfalls ein Blick in die Vergangenheit nahe.