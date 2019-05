Tauchsieder: Mach’s noch einmal, Kevin!

Aber warum gleich so onkelhaft-arrogant? Wenn es in diesen „disruptiven“ Zeiten auf eine Art politische Mäeutik ankommt, auf eine Hebammenkunst, die mit den richtigen Fragen das Neue überhaupt erst zur Welt bringt, wenn es also, mit dem Philosophen Michael Sandel gesprochen, darum geht, „nach den richtigen Fragen zu suchen“, „kräftig darüber zu streiten, ob es die richtigen sind“, danach zu suchen, „welche Fragen sich in einer Gesellschaft unter der Oberfläche des Tagesgeschehens stellen“ – dann versteht sich unter sehr vielen Politikern ausgerechnet Kevin Kühnert sehr gut auf seine Aufgabe. Dass er diese Fragen maximal einseitig und im Gewand eines dreifachen Ausrufezeichens stellt, tut nichts zur Sache: Er ist bitteschön Juso-Chef. Und bietet auf dem Umweg dessen, was die meisten als Drohung empfinden, eine Gegenwartsdiagnose an.