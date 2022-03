Intel kommt nach Magdeburg Wer so viel Geld verteilt, muss höhere Ansprüche stellen

Natürlich kommen die meisten dieser Flächen für solche großen Projekte nicht infrage, weil sie zu klein, zu schlecht erschlossen oder die Besitzverhältnisse zu verworren sind. Dennoch: In einem engen Land wie Deutschland wäre es ein Gebot der Effizienz, Brachflächen stärker zu nutzen. Wenn Intel jetzt 350 Hektar Fläche in der Magdeburger Börde überbaut – im Übrigen nur der erste Schritt des Vorhabens – dann gehen dabei große Flächen des allerbesten Ackerbodens verloren, den das Land zu bieten hat. Durch den Bau von Tesla in Grünheide fehlen 170 Hektar Wald, die im Jahr rund 1000 Tonnen Kohlendioxid binden. Derweil nutzen hunderttausende Hektar Brachflächen im Land weder der Industrie noch der Landwirtschaft oder der Umwelt – sondern verursachen nur Kosten, indem sie zur weiteren Aufheizung der Landschaft beitragen oder das Grundwasser verunreinigen.



Lesen Sie auch: Die wahre Gigafactory steht in Schwarzheide



Wer viele Milliarden Euro Fördermittel in die Hand nimmt, wie es jetzt für die Förderung der Elektromobilität oder der Chipherstellung passiert, der sollte damit mehr erreichen als nur die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze. Nachdem jahrelang viel darüber geredet wurde, wie der Flächenverbrauch im Land sinken könne und sich einige Bundesländer globale Ziele gesetzt haben, auf wie viel Prozent dieser begrenzt werden solle, verpasst es die Politik jetzt, den Bekenntnissen Taten folgen zu lassen.