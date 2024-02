Jahreswirtschaftsbericht Pessimistische Prognose: „Was wir jetzt brauchen ist ein Reformbooster“

Die größte Herausforderung sei der Arbeitskräftemangel. „Hände und Köpfe fehlen“, sagte der Grünen-Politiker. „Es fehlt an allen Ecken und Kanten.“ Das werde das Wachstumspotenzial der Wirtschaft, das in den achtziger Jahren noch bei zwei Prozent gelegen habe, auf 0,5 Prozent drücken. Es brauche Anreize für Ältere, freiwillig länger zu arbeiten. Flüchtlinge müssten zudem besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Habeck räumte ein, dass häufiger Streit in der Regierungsparteien viele Unternehmen verunsichere. „Vertrauen hängt auch daran, dass bestimmte Entscheidungen verlässlich gefällt werden“, sagte er. „Das ist in den letzten zwei Jahren natürlich klarerweise nicht immer der Fall gewesen.“