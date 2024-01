Politischer Ausblick 2024 Zerbricht die Ampel in diesem Jahr?

Die Frage, ob die Ampelkoalition bis 2025 hält oder schon in diesem Jahr an ihren internen Schwierigkeiten zerbricht, wird auch in den vier Wahlen entschieden, die 2024 anstehen: Zum einen die Europa-Wahl am 9. Juni, zum anderen die drei Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen im Herbst. In allen vier Entscheidungen drohen Rechtspopulisten und Rechtsradikale zur dominieren oder gar zur stärksten Kraft aufzusteigen. Und auch für die drei Ampelparteien bedeuten die vier Wahlen nichts Gutes. Die Sozialisten in Europa liegen derzeit klar zurück und im Osten Deutschlands können weder SPD, Grüne noch FDP punkten – mit Ausnahme von Brandenburg vielleicht, wo die SPD allerdings in der letzten Umfrage als stärkste Kraft von der AfD verdrängt wurde.