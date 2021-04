K-Frage in der Union „Wenn die CDU mich will, mache ich es – wenn nicht, kein Problem“

Am Montag wird das CDU-Präsidium in einer Präsenzsitzung darüber beraten – dies galt als Hinweis darauf, dass Parteichef Laschet eine Entscheidung für seine Kandidatur herbeiführen will. Er selbst ließ dies am Sonntag offen. Söder verwies darauf, dass am Nachmittag auch das CSU-Präsidium tage. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich in der Sitzung zuvor indirekt an die Seite von Laschet in der Coronakrise gestellt und Bayerns Umsetzung der Notbremse kritisiert.