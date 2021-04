K-Frage: Laschet – Union-Parteichefs schlagen Kanzlerkandidat vor

Am Wochenende hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Mitsprache der Bundestagsfraktion gefordert. Auch einige CDU-Bundestagsabgeordnete pochen laut „Spiegel“ darauf, mitreden zu dürfen. Die beiden Parteichefs hatten bisher erklärt, dass sie die Frage der Kanzlerkandidatur zwischen Ostern und Pfingsten einvernehmlich klären wollen. Am Osterwochenende hatte Söder überraschend eine Einbeziehung von Kanzlerin Angela Merkel gefordert. In Umfragen liegt er deutlich vor Laschet.