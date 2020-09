Kartellrecht: „Zerschlagung funktioniert bei Google und Co. nicht“

Also gilt: Zwangsveränderung statt Zerschlagung?

So könnte man das fassen, durchaus.



Und warum nicht doch Zerschlagung als berühmte ultima ratio?

Das klingt zwar konsequent, aber man sollte sich schon die Frage stellen, ob das in der Plattformökonomie noch wirklich zielführend ist.



Das müssen Sie erklären.

In der analogen Vergangenheit wurden Monopole horizontal zerschlagen: Nehmen Sie Standard Oil in den USA oder die IG Farben in Deutschland: Aus einem großen Unternehmen wurden einfach mehrere kleinere, die alle mehr oder weniger das Gleiche machten. Das funktioniert beispielsweise bei einer weltbeherrschenden Suchmaschine einfach nicht.