Koalitionsausschuss Weil wirbt für „gesunden Pragmatismus“ in Altschulden-Frage

Laut Kommunalem Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung liegt die Kreditlast in NRW bei 1343 Euro je Einwohner, in Rheinland-Pfalz bei 1812 Euro und im Saarland sogar bei 2070 Euro. In Bayern und Baden-Württemberg dagegen spielen Kassenkredite kaum eine Rolle – in Bayern lagen sie im Schnitt bei 14 Euro, in Baden-Württemberg bei 19 Euro pro Einwohner.