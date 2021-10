Koalitionsverhandlungen: Diese drei Punkte entscheiden über das Schicksal der Ampel

Das Prinzip Hoffnung war schon immer konsensfähig. Beispiel Jens Südekum, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Düsseldorf und in Augen mancher quasi begleitender Chefökonom der Ampel. „Diese Cannabis-Liberalisierung hab ich immer mit Sympathie, aber letztlich mit Gleichgültigkeit betrachtet (war halt nie ein Kiffer-Typ)“, twitterte er vor kurzem. „Doch nun sagt mein Kollege Justus Haucap, das bringe auch Steuermehreinnahmen von 2,7 Mrd € p.a. Now I'm convinced“.