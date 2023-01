Trotz Energiekrise, hoher Inflation und steigenden Zinsen traut die Bundesregierung der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr ein leichtes Wachstum zu. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 0,2 Prozent zulegen, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahreswirtschaftsbericht hervor. Noch im Herbst wurde mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet. „Es ist diesem Land gelungen, eine schlimme Wirtschaftskrise abzuwehren“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin. „Wir gehen jetzt davon aus, dass die Rezession kürzer und milder ist - wenn sie denn stattfindet überhaupt.“