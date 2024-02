Konjunktur „Die deutsche Wirtschaft bleibt unter Druck“

„Die deutsche Wirtschaft bleibt unter Druck“, sagte Ökonom Tariq Kamal Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank (HCOB), die die Umfrage sponsert. Das liegt vor allem an der Industrie: Hier brach das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer um 3,2 auf 42,3 Punkte ein. „Für die deutsche Industrie sieht es jetzt ziemlich düster aus“, sagte Chaudhry. Sie leide unter hohen Zinsen, teurer Energie, geopolitischen Risiken und einer schwachen Weltkonjunktur. Die Produktion gehe stark zurück, die Neuaufträge aus dem In- und Ausland „verschlechtern sich drastisch“.