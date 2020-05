Konjunktur: Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt

Die große Koalition kann also eine Menge falsch machen. Gleich in mehrfacher Hinsicht: Sie kann das Timing verpatzen, also zu früh oder zu spät die Milliardenkurbel drehen. Und sie kann zu den falschen Instrumenten greifen, deren Wirkung dann möglicherweise ausbleibt – oder nicht bedachte Branchen auf die Barrikaden treibt. Nicht zuletzt deswegen waren die Spitzen der Koalition beim Treffen mit den Vertretern der Autoindustrie am Dienstag auch so zurückhaltend mit Versprechen – noch jedenfalls.



Sicher wird es ein Stützungsprogramm für die wichtigste deutsche Branche geben – aber einen Tunnelblick auf BMW, Daimler und Co. will man in der Hauptstadt vermeiden. Wie also soll ein Konjunkturpaket aussehen?