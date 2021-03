Kritik an Coronahilfen Selbst Unternehmen, die gerettet werden könnten, gehen leer aus

Christian Gerloff bringt so schnell nichts aus der Fassung. Der Münchner Sanierungsexperte steuerte Hunderte Unternehmen durch Insolvenzverfahren und verfügt vor allem im krisengeschüttelten Modehandel über reichlich Erfahrung. Doch um Gerloff dieser Tage in Wallung zu versetzen, genügt im Grunde ein einziger Begriff: „Überbrückungshilfe III“. Mit dem staatlichen Förderinstrument sollen Unternehmen, Soloselbständige und Freiberufler unterstützt werden, die unter den Folgen von Coronakrise und Dauerlockdown leiden. Eigentlich. Denn es gibt einen Haken: „Die Regelungen zur Überbrückungshilfe III sehen vor, dass ein Antrag eines Unternehmens unzulässig ist, wenn dieses Insolvenzantrag gestellt hat“, sagt Gerloff. „Eine Auszahlung der Zuschüsse an Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb eingestellt haben oder das Insolvenzverfahren angemeldet haben, ist ausgeschlossen“, heißt es dezidiert auf der Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums.