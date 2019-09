Landespolitik: Vor Sondierungsgesprächen rückt Kretschmer den Fokus auf Sachsen-Interessen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will sich beim Bilden einer neuen Regierung nicht von der Bundespolitik beeinflussen lassen. Einen Tag vor Beginn der Sondierungsgespräche mit der SPD und den Grünen kündigte der CDU-Landeschef an, allein die Interessen des Freistaates im Blick zu haben. „Ich will eine Sachsen-Koalition. Wir verhandeln eine Regierung aus Sachsen heraus für #Sachsen“, schrieb Kretschmer am Sonntag auf Twitter.