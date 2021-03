Landtagswahlen Die Ampel blinkt, die CDU muss sich fürchten

Für die Bundes-CDU markiert der Wahlsonntag einen denkbar schlechten Start in den nun langsam anrollenden Bundestagswahlkampf. Die Union befindet sich an einem Tiefpunkt, die immer noch populäre Kanzlerin als Zugpferd tritt nicht mehr an, das Management der Coronakrise läuft unerwartet schlecht und dann sind auch noch einzelne CDU-Abgeordnete in der Maskenaffäre als gierige Profiteure der Not in die Schlagzeilen geraten. Auch wenn man diese Entwicklung dem neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet persönlich nicht ankreiden kann, so ist er doch als Vorsitzender für die Vorgänge und Resultate seiner Partei verantwortlich. Der NRW-Ministerpräsident hat die CDU zu einem schlechten Zeitpunkt übernommen – nun muss er all sein Geschick einsetzen, um die miese Stimmung wieder zu drehen.