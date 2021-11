Drastische Maßnahmen müssen in einer Krise manchmal sein. Was den politischen Entscheidern in Deutschland aber vorzuwerfen ist, ist ihre Fantasielosigkeit in dem Moment, in dem Vorsorge noch möglich ist. Tödliche Fantasielosigkeit. Innovation zeigte sich in der schlappen Impfkampagne allenfalls darin, dass in Thüringen Bratwurst zur Impfung spendiert wird. Und sonst? Keine Ideen – bis zur nächsten Welle. Dann: Panik.