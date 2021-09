Laschet ist „geborener Verhandler“ Union will Brinkhaus zunächst für halbes Jahr zum Fraktionschef wählen

Söder, Dobrindt und Brinkhaus betonten, die Union sei bereit für Sondierungen über eine Jamaika-Koalition. Die CSU-Politiker betonten aber, dass zunächst die SPD am Zuge sei. „Die besten Chancen Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz“, sagte Söder. Es gebe „eine kleine Möglichkeit“, dass die Ampel-Koalition am Ende nicht kommen werde. Auf keinen Fall dürfe es eine Selbstaufgabe der Union und ihrer Kernpositionen geben. In der CDU hieß es, es habe schon Gespräche mit FDP und Grünen gegeben, die Interesse an Jamaika-Sondierungen geäußert hätten.