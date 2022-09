Lohnpolitik: Die Regierung muss die Angebotsseite der Wirtschaft stärken

Die Nachwirkungen der Pandemie und der Krieg Russlands gegen die Ukraine machen den Unternehmen das Leben schwer. Die Belieferung mit dringend benötigten Vorprodukten stockt, die Transport-, Energie- und Rohstoffkosten steigen und die Gewerkschaften fordern kräftige Lohnerhöhungen, um die Arbeitnehmer für den Verlust an Kaufkraft zu entschädigen. Im vergangenen Jahr konnten viele Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe solcherlei Kostenschübe zumindest noch teilweise in Form steigender Preise an ihre Kunden weiterreichen. Das stabilisierte ihre Gewinne.