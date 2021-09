Management Summary Die fünf wichtigsten Wirtschaftstrends der Woche

Trend 2: Das Gas wird knapp



Dieser Winter könnte teuer werden – und kalt: Denn die Preise für Strom und Gas schießen in die Höhe, um 170 Prozent sind sie in der EU seit Januar gestiegen. Hintergrund ist die Macht Russlands, die Gaszufuhr nach Europa zu drosseln. Der Lieferant Gazprom wird zu einem großen Knüppel in den Händen Putins, schreibt Florian Güßgen hier. Deutschland will zwar seine Energiewende vorantreiben – doch bis zur Unabhängigkeit von Russland ist es noch ein weiter Weg. Das ist nicht nur ein Problem für private Verbraucher, sondern auch für die Industrie – ist Erdgas doch ein wichtiger Brennstoff für Chemie- und Stahlproduktion.



Call to action: Kurzfristig sollten Sie wohl einen warmen Pullover griffbereit halten. Mittelfristig gibt es Möglichkeiten zur privaten Energiewende – etwa in Form des Austauschs einer alten Heizung gegen eine sparsamere und klimafreundliche. Das fördert der Staat. Rat dazu gibt es hier.