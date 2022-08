Maßnahmen zum Energiesparen: Wer beheizte Pools verbietet, muss Kernkraftwerke laufen lassen

Denn es ist völlig unklar, wie viel Energie durch das Heizverbot gespart werden kann. In der Verordnung werden zwei Terawattstunden Gas und vier Terawattstunden Strom angegeben, aber gleichzeitig wird auf „große Unsicherheiten“ verwiesen. So gibt es keine verlässlichen Daten dazu, wie oft und wie stark die rund 2,1 Millionen privaten Pools in deutschen Gärten und Häusern in der kalten Jahreszeit beheizt und benutzt werden.