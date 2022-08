Energiekrise „Kürzer Duschen? Ich frage mich manchmal, was der Staat noch regulieren will“

Die FDP ist bei den letzten Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein abgewählt worden, nun stehen in Ihrem Heimatbundesland Niedersachsen im Oktober Landtagswahlen an. Wird die FDP zur Verliererin in der aktuellen Krise?

Nein, ich denke auch nicht in diesen Kategorien der politischen Landgewinnung, sondern darin, was das beste fürs Land ist. In Niedersachsen kandiert die FDP aus der Opposition heraus, als wir zwischen 2003 und 2013 mitregiert haben, lag das Land mit seinem Wirtschaftswachstum bundesweit an der Spitze, noch vor Bayern. Das ist eine gute Visitenkarte, um die FDP wieder in Regierungsverantwortung zu wählen.