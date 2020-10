Maut-Debakel Scheuers unfreiwilliges Konjunkturprogramm für Anwälte

„Dieser Rechtsstreit verursacht Steuergeldverschwendung, deren Ende noch lange nicht in Sicht ist“, kritisiert Grünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn. Das Verfahren werde Jahre dauern. „Damit ist das Maut-Desaster komplett“, so Kühn weiter. „Scheuers Verkehrsministerium ist und bleibt eine zuverlässige Geldquelle für Berater.“



Wie lange sich so ein Verfahren ziehen kann, zeigt die Vergangenheit: Anfang des Jahrtausends zerstritten sich Verkehrsministerium und die Betreiber der Lkw-Maut. Das Schiedsverfahren dauerte 14 Jahre und kostete den Bund am Ende 253,6 Millionen Euro. Die Erklärung des Ministeriums, nachdem man sich 2018 auf einen Vergleich einigte: „Die Kosten entfallen überwiegend auf die Vergütung der Prozessvertreter des Bundes.“