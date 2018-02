Merkel-Kritiker Jens Spahn wird Gesundheitsminister

25. Februar 2018

Jens Spahn ist CDU Präsidiumsmitglied und noch Finanzstaatsekretär der geschäftsführenden Bundesregierung. Bild: dpa Bild:

Lange hat die Kanzlerin gewartet, nun will sie sagen, wer in der CDU die Ministerposten erhalten soll. Einiges ist vorher schon durchgesickert. So soll der konservative Jens Spahn das Gesundheitsressort übernehmen.