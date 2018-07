Merkels Ex-Militärberater „Die Bundeswehr ist der Politik egal“

US-Präsident Donald Trump kritisiert vor dem Nato-Gipfel in der kommenden Woche Deutschland und andere Bündnispartner wegen deren geringen Verteidigungsausgaben. In einem Brief an die Bundeskanzlerin schreibt er „Das ist für uns nicht mehr tragbar." Hat er Recht?

Donald Trump hat in der Sache Recht. In der aktuellen Haushaltsdebatte ist dieser Druck aus Washington sogar hilfreich für die Bundeswehr. Die wird wohl auch vier Milliarden Euro mehr bekommen, also mehr als Verteidigungsministerin von der Leyen erwartet hat.