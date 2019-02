 Microsoft: Mehrere Deutsche Institute von Hackerangriffen betroffen

Microsoft schreibt die meisten der Angriffe Mitgliedern der Gruppe Strontium zu, die von dem Unternehmen in der Vergangenheit mit der russischen Regierung in Verbindung gebracht wurde. Der Windows-Anbieter kündigte an, sein Cybersicherheitsangebot in Europa auf neue Märkte wie Deutschland, Frankreich und Spanien auszudehnen.