Migration Seehofer wartet weiter auf Italiens Zustimmung zum Flüchtlingsdeal

MünchenFür eine Vereinbarung mit Italien zur Rücknahme von Flüchtlingen von der deutsch-österreichischen Grenze fehlt laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nur noch die endgültige Zustimmung seines italienischen Kollegen. „Auf Mitarbeiterebene ist die Verhandlung abgeschlossen. Das liegt jetzt beim Innenminister Salvini auf dem Schreibtisch“, sagte der CSU-Vorsitzende am Montag vor einer Parteivorstandssitzung in München. „Und jetzt schauen wir, ob er das, was vereinbart ist, auch unterschreibt.“