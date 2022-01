„Mindestlohn-Kommission zu umgehen, ist ein Sündenfall“ 12 Euro: Die Kritik an den Mindestlohn-Plänen wird lauter

So kann das klingen, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat gerade angekündigt, „in Kürze“ einen Gesetzentwurf vorzulegen, um den gesetzlichen Mindestlohn schon in diesem Jahr auf zwölf Euro anzuheben – ein zentrales Wahlkampfversprechen seiner Partei und des Neu-Kanzlers Olaf Scholz. Die Erhöhung sei „ein Gebot der Leistungsgerechtigkeit“, sagte Heil, es gehe dabei um „Tage oder Wochen“.



Die Kritik am Beschluss der Bundesregierung, den Mindestlohn an der – eigentlich für dessen Anpassung zuständigen – Mindestlohnkommission vorbei zu erhöhen, wird allerdings immer lauter. Eine politische Lohnuntergrenze beeinträchtige die Tarifautonomie, sagt der Direktor des Instituts für Arbeitsrecht der Universität Bonn, Gregor Thüsing: „Die Mindestlohnkommission zu umgehen, an der die Tarifpartner beteiligt sind, ist ein Sündenfall.“