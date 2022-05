Ministertreffen Krieg auch im Internet: G7-Staaten wollen der Ukraine mit Hardware helfen

Damit die Ukraine im Krieg gegen Russland besser gegen Cyberangriffe geschützt ist, wollen die G7-Staaten Hardware als Hilfe schicken. „Dies ist auch ein Krieg im Internet, und deswegen muss die Ukraine auch im Internet verteidigt werden“, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) am Rande eines Treffens von G7-Ministern am Dienstag in Düsseldorf.