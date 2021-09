Nach Geldwäsche-Razzia im Finanzministerium Bundestagsausschuss beantragt Sondersitzung mit Scholz

Für Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt es plötzlich ganz dicke. Erst durchsuchten Beamte der Staatsanwaltschaft und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück am Donnerstag die Amtsräume des Bundesministeriums der Finanzen (und des Bundesjustizministeriums). Der Verdacht: Strafvereitelung im Amt bei der Financial Intelligence Unit (FIU), der Geldwäschebekämpfungseinheit beim Zoll, der wiederum in den Geschäftsbereich von Scholz fällt. An diesem Freitagabend nun legen im Bundestag Grüne, FDP und die Linke nach: Sie beantragen gemeinsam eine Sondersitzung des Finanzausschusses, zu der Scholz eingeladen werden soll. Ihre Stimmen reichen für einen solchen Antrag des Finanzausschusses aus. Dem Antrag muss Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble noch zustimmen.