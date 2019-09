Nahverkehr SPD will Jahresticket für einen Euro am Tag in ganz Deutschland

In deutschen Großstädten würde die flächendeckende Einführung eines solchen Tarifs für jedermann einen deutlichen Unterschied machen: In Berlin kostet das reguläre Jahresticket für den Nahverkehr im Stadtgebiet bei Einmalzahlung 761 Euro – mehr als doppelt so viel wie der Vorstoß der SPD es vorsehen würde. In Dresden im Monatsabonnement aufs Jahr hochgerechnet insgesamt 622,80 Euro. Im kleinsten Geltungsbereich der bayerischen Landeshauptstadt München werden 522 Euro im Jahr fällig.



In Hamburg forderte die CDU im Frühjahr dieses Jahres eine 365 Euro teure Jahreskarte für Schüler, Auszubildende und Senioren einzuführen. Mehr als 8100 Hamburger haben gar eine Petition für ein generelles 365-Euro-Ticket unterschrieben. Bislang kostet die Monatskarte in der Hansestadt für lediglich zwei Tarifzonen 55,90 im Monatsabonnement. In einem Jahr also 670,80 Euro und somit noch bedeutend mehr als der eine Euro pro Tag.