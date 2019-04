Nationale Tourismusstrategie Bundesregierung will heimischen Tourismus fördern

Laut dem nun vorgelegten Papier beliefen sich die Konsumausgaben in- und ausländischer Touristen in Deutschland im Jahr 2015 einer Studie zufolge auf über 287 Milliarden Euro. „Diese Umsätze durch unmittelbar von Touristen nachgefragten Güter und Dienstleistungen sorgten für fast drei Millionen Arbeitsplätze (was einem Anteil von 6,8 Prozent an der inländischen Gesamtbeschäftigung entspricht) und einer Bruttowertschöpfung von mehr als 105 Milliarden Euro (3,9 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland)“, heißt es in dem Dokument.