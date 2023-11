Netzentgelte Für Privatleute könnte der Strom nach dem Haushaltsurteil teurer werden

Scholz sprach in seiner Regierungserklärung davon, dass das Verfassungsgerichtsurteil eine neue Realität geschaffen habe. Bei einem Blick in die Nebenhaushalte WSF und Klima- und Transformationsfonds (KTF) deutlich, dass auch andere Zuschüsse des Staats in Frage stehen könnten, die derzeit den Strompreis für Privatleute dämpfen.