Neue Milliardenhilfen Konjunkturpaket: Wirkt wie ein Flop, ist aber keiner

Und natürlich lesen sich die gut 14 eng bedruckten Seiten unter dem wohlklingenden Dreiklang „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ eher wie das Ergebnis einer Runde, in der die wichtigste Frage im Raum war: „Wer hat noch nicht, wer will nochmal?“ Denn Union und SPD haben immerhin 57 Punkte zusammengetragen, was sie nun alles zu tun gedenken. Und nicht bei jedem Projekt erschließt sich unmittelbar der Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – sei es beim Investitionsförderprogramm für den Stallumbau oder dem Aufbau eines Zentrums für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr.